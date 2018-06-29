Oppo Find X Fiyatı ve Erişilebilirlik Bilgileri

Oppo bu haftanın başında söz verdiği gibi, geçtiğimiz saatlerde Çin’de sıradaki amiral gemisi Find X için bir etkinlik düzenledi. Paris’deki büyük tanıtımda şirket akıllı telefonun Avrupa’da 999 Euro seviyesinde olacağını söylemişti. Ancak bugün tüm Find X sürümlerinin, en pahalı Lamborghini Edition dahil olmak üzere fiyatları ve erişilebilirlik bilgileri resmi olarak açıklandı. Peki Oppo Find X ne kadar olacak?

Oppo Find X Fiyatı Açıklandı

Oppo Find X, 8 GB RAM ve iki depolama seçeneği ile geliyor. Bunlar sırasıyla 128 GB ve 256 GB olacak. Her ikisi de Bordeaux Red veya Glacier Edge kenarlarla gelirken, Super Flash Edition denilen üst sınıf sürümde Super VOOC şarj desteği bulunacak. Diğer özellikler arasında Snapdragon 845 yonga seti, Oppo FaceKey yüz tanıma özelliği, yapay zeka destekli kamera ve Android Oreo 8.1 tabanlı Color OS 5.1 var.

Oppo Find X’in bir de “ultra premium” versiyonu bulunuyor. Bu telefon Lamborghini ile iş birliği içinde üretilmiş. Sıkı bir arka kaplaması, 512 GB depolama alanı ve Super VOOC teknolojisiyle 35 dakikada 3400 bataryayı doldurabilme gibi ilginç özellikleri var. Aynı zamanda O-Free Bluetooth kulaklıklar ile geliyor.

Normal sürüm için ön siparişler hali hazırda başladı. İlk seri satışın 13 Temmuz’da gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer iki sürüm için Oppo herhangi bir tarih belirtmemiş. Bunların en geç Ağustos ayında O-Free kulaklıkları ile ortaya çıkacağı düşünülüyor.

Çin’de 8/128 GB sürümü yaklaşık 750 USD‘dan sunulmuş. “Super Flash Edition” ise 900 USD etikete sahip. Eğer bunu pahalı buluyorsanız bir de Lamborghini Edition’ı bekleyin: 1500 USD!