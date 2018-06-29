Samsung Galaxy J7 Prime 2 Hard Reset atma işlemi için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Galaxy J7 Prime 2 akıllı telefonda yaşadığınız sorunlar nedeniyle hard reset atma işlemine ihtiyaç duyabilirsiniz. İşlemin cihazınızdaki tüm bilgileri sileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy J7 Prime 2 Hard Reset Atma

Öncelikle güç tuşunu kullanarak Galaxy J7 Prime 2 akıllı telefonu kapatın.

Akıllı telefonu recovery modunda başlatın. Cihazı recovery modunda nasıl başlatabileceğinize daha önce bu rehberimizde değinmiştik.

Ses artırma / azaltma tuşlarını kullanarak wipe data/factory reset seçeneğinin üzerine gelin.

İşlemi onaylamak için güç tuşuna basın.

Yine ses tuşlarını kullanarak Yes — delete all user data seçeneğine gelin ve onaylamak için güç tuşunu kullanın.

Sıfırlama işleminin ardından Reboot system now seçeneğini kullanarak akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz.

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