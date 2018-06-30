HMD firması Nokia marka tüm akıllı telefonların Android P işletim sistemi güncellemesini alacağını birkaç kez doğrulamıştı. Esasında firma Çin’de yaşayan kullanıcılar için Nokia 6.1, Nokia 7, Nokia 7 plus ve Nokia 8 Sirocco modelleriyle uyumlu olmak üzere bir Beta program sürecini de hayata geçirdi.

Tüm bu gelişmelere rağmen güncellemenin ne zaman akıllı telefon kullanıcılarının beğenisine sunulacağı ile ilgili bir bilgi yoktu. Nokia cihazlarla uyumlu Android P güncellemesinin olası yayınlanma tarihi ile ilgili ilk bilgi ortaya çıktı.

Android P Güncellemesi Nokia Telefonlara Ağustos Ayında Sunulabilir

Nokia Mobile Care’e gönderilen bir e-postaya alınan yanıta bakılırsa Nokia cihazlara Android P güncellemesi Ağustos ayında dağıtılmaya başlanacak.

Tabii yanıtın hayli kısa olduğu; spesifik model ve tarihin anılmadığı da göz önünde bulundurulmalı. Teknik destek ekibinden alınan bu tür bilgilerin de her zaman sağlıklı olmadığını unutmamak gerek.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.