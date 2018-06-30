Android ve iOS‘li cihazlarla uyumlu, fotoğrafta zayıf görünmek için kullanabileceğiniz uygulamalarla karşınızdayız. Yaza merhaba dediğimiz şu güzel günlerde hemen herkes tatilde ve doğal olarak çok sayıda fotoğraf çekiliyor. Kış ve ilkbahar aylarında fazla kilolarınızdan kurtulamadıysanız sosyal ağlarda paylaşacağınız fotoğraflarda daha zayıf görünmek istiyor olabilirsiniz. Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlara yüklenebilen üçüncü parti uygulamalarla bunu elde etmek mümkün.

Android ve iOS: Fotoğrafta Zayıf Görünmek İçin Uygulamalar

Body Plastic Surgery

Uygulama ile bedeninizin şeklini fotoğraflarda ideal hale getirebiliyorsunuz. Boyunuzun daha uzun ya da kısa görünmesini sağlayabilir, omuzlarınızı genişletebilir / daraltabilir, ince belinizle dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

Uygulamada farklı modlar bulunmakta. Yalnızca boy ve kilonuzu düzenleyebileceğiniz bir mod, belirli bir alanda görünümü değiştirme modu ile serbest düzenleme modları bulunmakta. Body Plastic Surgery Android cephesinde beğenilen bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

Retouch Me: Body & Face Editor

RetouchMe uygulaması ile belinizi inceltmek, göbek yağlarınızı yok etmek, göğüslerinizi büyütmek; sivilcelerinizi, yara izlerinizi ve kırışıklıklarınızı ortadan kaldırmak, dudaklarınızı kalınlaştırmak, burnunuzu küçültmek, dişlerinizi beyazlatmak, yüzünüzü daha ince hale getirmek, selülitlerinizi ve yağ katmanlarınızı gidermek, gülümsemenizi düzenlemek ve gölgelenmeleri kaldırmak gibi işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz.

Uygulama yalnızca daha zayıf ya da daha uzun görünmenin dışında çok sayıda işlemi gerçekleştirebilmenize olanak tanıyor. Android ve iOS işletim sistemiyle uyumlu versiyonları bulunmakta. Bu alanda başı çeken araçlardan biri olduğunu ifade edelim.

Slim & Skinny -Thin Face Photo

iOS işletim sistemli cihazlarla uyumlu olan Slim & Skinny -Thin Face Photo uygulaması ile fotoğraflarınızda daha ince bir yüz ve vücuda sahip olabiliyorsunuz. Araç kafa, yüz ve bedeni otomatik olarak algılayabiliyor. Kaydırma çubukları yardımıyla kafa, yüz ve bedende daha ince bir görünüme ulaşılabiliyor.

Ücretsiz olan ve uygulama içi satın alma ögeleri içeren uygulamanın iOS 7 ve daha güncel işletim sistemli mobil Apple cihazlarla uyumlu olduğunu belirtelim.

Make Me Slim

Android işletim sistemli cihazlara yüklenebilen Make Me Slim adından da anlaşılabileceği üzere fotoğraflarda daha zayıf görünmek isteyen kullanıcıları hedefliyor. Galeriden basitçe bir fotoğraf seçip vücudunuzun tamamında ya da belirli bir bölümünde zayıf / ince görünüm elde edebiliyorsunuz.

Uzunca bir süredir güncellenmeyen uygulamada reklam yoğunluğunun biraz fazla olduğunu gözlemledik.