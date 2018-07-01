9 Kameralı Yeni Bir Akıllı Telefon Geliyor!

Eğer daha önce Light‘ın L16 isimli akıllı telefonunu duyduysanız bu haber size o kadar şaşırtıcı gelmeyecektir. Firma akıllı telefonlarda çok sayıda kamera lensi kullanmasıyla biliniyor. Küçük firma kısa bir süre önce Foxconn tarafından büyük bir yatırım aldı. Bu sayede, geliştirdikleri teknoloji yeni bir akıllı telefona 9 adet kamera yerleştirilmesine olanak sağlayacak.

Yeni Light ile 9 Adet Kamera ve 64 MP Çözünürlük

Washington Post‘un haberine göre şirket hali hazırda beş ya da dokuz kameranın kullanıldığı, düşük ışıkta DSLR benzeri performans veren ve 64 MP çözünürlükte görüntüler yakalayan bir prototip üzerinde çalışıyor. Buna ek olarak Light firması sofistike derinlik efektleri ve akıllı telefon pazarında rakibi olmayan bir yakınlaştırma becerisi vaat ediyor.

Ancak tıpkı 1950 USD değerindeki L16 gibi, söz konusu sıradaki akıllı telefon da pek ucuz değil. Tüm bu sensörlerin birlikte çalışabilmesi için, teknoloji yoğun bir işlem gücü gerektiriyor. Bu da daha fazla maliyet anlamına gelmekte.

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