Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarla IGTV videolarını Facebook’ta paylaşmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Instagram’ın kısa süre önce yayına aldığı IGTV servisiyle birlikte artık Instagram kullanıcıları uzun videoları da paylaşabilir hale geldi. IGTV kanallarında eğlenceli içeriklerin belirmeye başladığını görüyoruz. Elbette siz de IGTV kanalınızı oluşturup videolarınızı yayınlayabilirsiniz.

IGTV’deki videolarınızı Facebook hesabı ya da sayfanızda otomatik olarak paylaşmak istiyor olabilirsiniz. IGTV videolarını Facebook’ta paylaşmak oldukça kolay.

Android ve iOS: IGTV Videolarını Facebook’ta Paylaşmak

Öncelikle IGTV uygulamasını açın ve arayüzde sağ kısımda yer alan dişli çark simgeli butona dokunun.

Karşınıza gelen Settings ekranındaki Linked Accounts seçeneğine girin.

Log in seçeneğine dokunun ve Facebook hesabı bilgilerinizi girip tekrar Log in butonunu kullanın. Gerekli erişim iznini sağlayın. Akıllı telefonunuzda Facebook uygulaması kuruluysa ve daha önce oturum açtıysanız bu işlemi bilgilerinizi girmenize gerek kalmadan kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz.

Oturum açtıktan sonra bu menüde Facebook hesabınızı ve sayfalarınızı görebileceksiniz. IGTV videolarınızı paylaşmak istediğiniz hesabı ya da sayfayı seçin.

Şimdi ana ekrana geri dönün ve kanalınıza erişmek için profil görselinize dokunun. Yeni bir video yüklemek için sağ kısımdaki + butonunu kullanın.

Paylaşmak istediğiniz videoyu seçin ve Next ile devam edin.

Başlık ve açıklamayı oluşturun. Make Visible On seçeneğinin altındaki Facebook seçeneğini etkinleştirin.

Son olarak Post butonuna dokunun. Video IGTV hesabınıza yüklendikten sonra Facebook hesabınız / sayfanızda da otomatik olarak paylaşılacaktır.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.