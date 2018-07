in

Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlardaki Telegram’da son görülmeyi kapatmak için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Geride bıraktığımız bir yılda Telegram dünyanın çeşitli bölgelerindeki birçok ülkede popüler hale geldi. Tabii bu durumun birçok sebebi var, Telegram’da diğer anlık mesajlaşma uygulamalarında atlanan bazı başarılı özellikler mevcut. Telegram kanalları ve grupları oldukça başarılı. PC’de kullanılabilen Telegram aynı zamanda büyük boyutlu dosya aktarımına da müsaade ediyor.

Çeşitli sebeplerle Telegram’da son görülmeyi kapatmak istiyor olabilirsiniz. Bu seçenek uygulamada kolayca etkinleştirilebiliyor.

Android ve iOS: Telegram’da Son Görülmeyi Kapatmak

Öncelikle Telegram uygulamasını açın ve sol üst kısımdaki menü butonuna dokunun.

Açılan menüden Settings‘e girin.

Settings menüsü altından Privacy and Security seçeneğine dokunun.

Last Seen seçeneği burada yer alıyor. Varsayılan olarak Everybody yani herkesin son görülme bilginize erişebilmesi söz konusu. Seçeneğin üzerine dokunun.

Son görülmeyi kapatmak için Nobody‘i seçmeniz yeterli olacaktır.

Gördüğünüz gibi işlem kolayca halledilebiliyor. Bu noktada Telegram’ın eşsiz bir özelliğinden de bahsetmek istiyoruz. Last Seen seçeneğinin alt kısmında Add exceptions seçeneği var. Bu seçenek yardımıyla son görülme durumuna istisnalar oluşturabiliyorsunuz. Örneğin son görülme bilginizi bir ya da birkaç arkadaşınız dışında herkesten gizlemek istiyorsanız ilgili kişileri buradan istisnalara dahil edebilirsiniz.

Tabii bu durumun tersi de söz konusu olabilir. Son görülme bilginizi yalnızca bir ya da birkaç kişiden gizlemek istiyor olabilirsiniz. Bu durumda Last Seen‘i Everybody olarak ayarlayıp Add exceptions bölümünden son görülme bilginizi görmesini istemediğiniz kişileri ekleyebilirsiniz.

