Apple, Harita Verilerini iPhone Kullanıcılarından Alacak

Apple, popüler navigasyon uygulaması Harita‘nın yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor. Şirket uygulamayı sil baştan hazırlamaya karar vermiş. Bu kez sadece kendi arabalarından ve aynı zamanda iPhone kullanıcılarından gelen verileri dikkate alacak. Apple bunu yaparken kullanıcı gizliliğine önem vereceğini belirtmiş.

Apple’ın Yeni ‘Harita’ Uygulaması Farklı Olacak

Yeni ‘Harita’ uygulaması ilk önce San Francisco ve Bay Area bölgelerinde faaliyete geçecek. Bunun için iOS 12 beta beklenecek. 2018’in sonlarına doğru Kuzey Kaliforniya’nın kapsama alınmış olması bekleniyor. Zira artık kullanıcılar Harita uygulamasını her açtıklarında seyahat verileri otomatik olarak aktarılacak. Bunun bir benzerini Google’ın Haritalar uygulaması yapıyor. Sonuç olarak bütün süreç hızlanmış olacak. Ancak şirket sensör ve kameralarla donattığı araçlarındaki verileri de kullanmaya devam edecek.

Cupertino merkezli firma bir süredir özel bir veri toplama sistemi üzerinde çalışıyor ve böylelikle üçüncü parti navigasyon verilerine olan ihtiyacını azaltmayı hedefliyordu.

Yeni uygulamanın tüm ABD’de erişime açılması bekleniyor. Elbette bu önümüzdeki yıl boyunca bölge bölge gerçekleşecek. Aynı zamanda bazı tasarım değişiklikleri de görülecek.

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