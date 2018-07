Cam Kapaklı Motorola Moto’nun Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Motorola‘nın 2 Ağustos’ta düzenleyeceği Şikago etkinliğine doğru yaklaşırken cihazlara dair sızıntılar da doğal olarak artmış durumda. Moto Z3 amiral gemisi tanıtımın en çok merak edilenleri arasında olacak. Ancak hepsi bununla sınırlı değil. Aynı zamanda Motorola One ailesinin de ilk kez görücüye çıkması bekleniyor. Bugün gelen haberler ise oldukça ilginç. Görünüşe bakılırsa modeli belli olmayan yeni bir Moto cihazı cam arka kapağıyla gizli fotoğraflanmış.

Yeni Bir Cam Kapaklı Motorola Moto Akıllı Telefonu

Cihaz cam sandviç denilen bir tasarım anlayışını izliyor. Bu anlamda önceki sızıntılar göz önüne alındığında ya Moto One ya da One Power olabileceğini tahmin ediyoruz. Ancak bu teorinin bazı sorunları bulunuyor. Birincisi, Moto One’ın cam ve One Power’ın ise metal gövdeli olacağını biliyorduk. Canlı fotoğraflarda gövdenin cam yapısı rahatlıkla seçilebiliyor ancak çift kameraya sahip olması birkaç gün önce sızdırılan işlenmiş görüntülerle uyuşmuyor. Fotoğraftaki yeni cihazın çentiksiz bir ekranı ve oldukça kalın üst ve alt çerçeveleri olduğu görülüyor.

Hepsi bu da değil. Vahşi ortamında görüntülenen cihazın arka kapağında bir Android One logosu da yok. Bu zamana kadarki sızıntılar Moto One ve One Power’da, Google’ın One programının bir parçası olarak bu logonun yer alacağına işaret ediyordu.

Uzun lafın kısası, Lenovo önümüzdeki etkinlik için bir sürpriz planlıyor olabilir. Bu da en kuvvetli ihtimalle üçüncü bir Motorola Moto One olacak gibi. Önceki iki cihazın donanım özelliklerine dair hâlâ çok az şey öğrenildi. Bu anlamda 2 Ağustos’taki etkinlik beklenenden ilginç geçebilir.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.