LG Display, iPhone X Plus İçin OLED Ekran Üretecek

Aktarılan bilgilere göre Apple bu yıl LG Display‘e 2.7 milyar USD ödeme yaparak 2018 iPhone‘larda kullanılacak OLED panelleri üretmesini talep etmiş. Cupertino merkezli şirketin bu hamlesinin arkasında oldukça iyi düşünülmüş bir strateji yatıyor.

iPhone X Plus’ın Ekranlarını LG Display Üretecek

China Morning Post‘un haberine göre Apple, LG’yi kendisine OLED panel tedarik eden ikinci isim yapmak istiyor. Firmanın bunun için 2 ila 4 milyon arasında panel talep edeceği iddialar arasında. Fakat bu yıl satılacak olan iPhone’lar için 4 milyon neredeyse bir şey değil. Zira LG bu rakamla tüm OLED tedarik zincirinin yüzde 20’sine sahip olurken, Samsung geriye kalan miktarı karşılamaya devam edecek.

İlgili kaynağın iddiasına göre LG Display pastadan daha büyük pay almak istiyor. Ancak şirketin tüm OLED talebini karşılayacak kapasitede olmadığı bir gerçek. Bu anlamda LG Display’in iPhone X Plus‘larda kullanılacak olan 6.5 inçlik en pahalı panelleri üreteceği söylentiler arasında. Böylece doğrudan iPhone X’in yerini alacak olan model yine Samsung’a kalmış olacak.

Apple geçtiğimiz yıl iPhone X panelini tümüyle Samsung’a ürettirmişti. O nedenle LG Display’in ikinci OLED tedarikçisi olup olmaması gerektiği şu aşamada şirkette tartışılmaya devam ediyor. Ancak LG’nin denkleme dahil olması Apple’ın Samsung’la fiyat anlaşmasına gitmesini sağlayan bir etken olacak.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.