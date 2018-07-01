Microsoft Katlanabilir Bir Telefon Üzerinde Çalışıyor

Geçtiğimiz yıldan bu yana Andromeda projesiyle ilgili birkaç farklı haber ortaya çıkmıştı. Ancak genel anlamda projenin detaylarıyla ilgili elimizde her zaman kısıtlı sayıda bilgi vardı. Windows 10‘un son ön izleme sürümünde projeye dair bir e-posta adresine ve bazı yeni API’lara rastlandı. Bu da bizlere üzerinde konuşabileceğimiz yeni ve ilginç detaylar vermiş durumda.

Microsoft ve Katlanabilir Telefonu ‘Andromeda’

‘Andromeda Surface Phone‘ yalnızca bir ‘telefon’ olmayacak. Microsoft’un başarılı Surface serisinde kullandığı esnek menteşelere sahip bir “cep cihazı” olacak. Eşsiz gövde yapısı nedeniyle kendi sınıfını oluşturacak bir ürün olması bekleniyor.

Söz konusu API, uygulamaların telefondaki menteşenin pozisyonuna bağlı olarak arayüzlerini ve işlevlerini değiştirmesini sağlıyor. Kod satırında kapalı, içbükey, dışbükey, düz ve geniş gibi ifadeler yer almakta. Diğer Surface cihazlarında olduğu gibi bir tür stylus kalem sunulması da bekleniyor. Ancak büyük kardeşlerinden farklı olarak söz konusu menteşeler 360 derece dönebilir yapıda olacak. Böylece telefon tam kapalı ya da tam açık durumdayken farklı işlevler sunabilecek.

Şirketin aldığı patentleri ve sızdırılan e-posta adresini inceleyen bir Twitter kullanıcı bazı işlenmiş görüntüler hazırlamış. Görüntülerde Surface Phone’nun nasıl görünebileceği resmedilmeye çalışılıyor. Cihazın oyun modunda ve klavye modunda hayal edildiği yeni bir tanesi ise birkaç saat önce yayımlandı.

Bundan bir süre önce Surface şefi Panos Panay, LG Display’e yaptığı bir ziyaretten aldığı karikatür hediyesini Twitter hesabında paylaşmıştı. Gönderide iki fotoğraf yer alıyor ve bunlar adeta Surface Phone’un açık halini temsil eden kapaklı bir albümde yer alıyordu. Bu yeni telefonun ekranının LG tarafından üretileceğini göstermek için hazırlanmış bir ipucu olabilir.

Surface Phone’un önümüzdeki yıl çıkış yapacağı tahmin ediliyor. Telefonun Windows 10’u çalıştırması ve Qualcomm’un sıradaki Snapdragon 850‘sinden güç alması bekleniyor. Ancak asıl soru şu; Windows 10’un ekosistemi yeterli bir mobil deneyim sunacak kadar iyi mi? Yine de Andromeda projesi kulağa oldukça heyecan verici geliyor.

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