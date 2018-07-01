Samsung X’in Katlanabilir OLED Paneli Bu Yaz Üretime Giriyor

0ETNews isimli bir Koreli medya kaynağından gelen bilgiye göre, Samsung‘un katlanabilir OLED paneli bu yaz üretime girebilir. Raporda, Koreli teknoloji devinin önümüzdeki yılın ilk aylarında piyasaya sunmayı hedeflediği Samsung X’de kullanacağı katlanabilir OLED ekranlar için büyük çaplı üretime geçmek üzere olduğu belirtilmiş.

Samsung X’in Katlanabilir OLED Paneli İlginç Olabilir

Hali hazırda söz konusu teknolojiye ilgi duyan Motorola, Huawei, Oppo ve hatta Apple gibi birçok teknoloji şirketi var. Bunlar Samsung’dan gelecek yeni haberleri bekliyorlar.

Yapılan ilk sızıntılarda Samsung marka telefonun dikey olarak katlanacağı bilgisi paylaşılmıştı. Bu anlamda ekranın 4.5 inçten 7.3 inçe kadar uzayacağı söylenmekteydi. Fakat gelen aramayı cevaplamak için bile telefonu açmamız gerektiği düşünüldüğünde böylesi bir boyut kulağa yeterince pratik gelmiyordu. Firma şimdi yukarı doğru önceki prototipin üçte ikisi kadar katlanacak bir tasarım üzerinde çalışıyor.

Ekran tasarımının 2019’un başlarında hazır olacağı aktarılmış ve bu da şimdiye kadar yapılan sızıntıları destekler bir niteliğe sahip.

Görünüşe bakılırsa katlanabilir akıllı telefonlar endüstrinin sıradaki büyük olayı olacak. Samsung CEO’su bir süre önce bu fikrin yalnızca reklâm amaçlı olmadığını, gerçekten de ortaya çıkacak ürünün bütünüyle bitmiş ve çalışan bir cihaz (Samsung X) olacağını söylemişti. Tabii bunu kendimiz öğrenene dek biraz beklememiz gerekecek.

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