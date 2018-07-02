Android P Beta 3 Yayımlandı ve İndirilmeye Hazır

Android P, Google’in mobil işletim sisteminin sıradaki sürümünün kod adı. İlk olarak 7 Mart 2018’de duyurulmuş ve ilk geliştirici ön izlemesi aynı gün yayımlanmıştı. Eğer Pixel, Pixel XL, Pixel 2 ya da Pixel 2 XL cihazlarından birinin sahibiyseniz siz de bu yeni işletim sistemini erkenden test etmeye başlayabilirsiniz.

Google bu yeni betayı “final sistem davranışlarına en yakın” versiyon olarak tanımlıyor. Yani Android P Beta 3 bir anlamda sistem özelliklerinin artık oturduğu ve işletim sisteminin daha istikrarlı çalıştığı bir sürüm olacak. Bu anlamda kullanıcılar genel olarak daha iyi bir deneyim bekleyebilirler.

Android P Beta 3 Yayımlandı

Resmi Android P API’ları önceki beta versiyonunda final hallerine getirilmişti. Bu versiyon ise daha çok hata düzeltmeleri ve küçük iyileştirmelerle ilgili görünüyor. Bu kez eklenen yeni büyük özellikler yok. Fakat Google işletim sistemini cilalamaya devam ediyor. Zira final sürümünün Ağustos ya da Eylül ayına yetişmesi gerek.

Eğer Pixel cihazınızı el ile flaşlamak isterseniz Google bunun için resmi sistem medyalarını şu adreste kullanıcılara sunmuş. Eğer hâlâ Google’ın Android Beta Programı’na dahil olmadıysanız bu sayfaya tıklayarak gerekli formları doldurabilirsiniz. Eğer beta programının desteklendiği bir akıllı telefonu kullanıyorsanız OTA bildirimini almanız çok uzun sürmeyecektir.

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