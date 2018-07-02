Google, Android’in Temmuz Ayı Güvenlik Yamasını Yayımladı

Bir başka ay ve Google’dan gelen bir başka Android güvenlik yaması güncellemesi. Bu kez de her zaman olduğu gibi yamayı alan ilk cihazlar Pixel ve Nexus modelleri oluyor. Google yine hedefinden şaşmadı ve güncellemeyi söz konusu ayın birinci pazartesi günü çıkardı.

Firma yine bahsi geçen güncellemenin fabrika imajlarını ve tam OTA zip dosyalarını web sitesinde paylaşıma açtı. Böylelikle dileyenler yamayı cihazlarına elle flaşlayabilecek. Ancak beklemek isterseniz OTA bildirimi önümüzdeki birkaç gün içinde tüm cihazlara ulaşmış olacak.

Android Temmuz Ayı Güvenlik Yaması Yayımlandı

Pixel 2 ve 2 XL’nin yapı numaraları OPM2.171026.006.G1 iken Pixel ve Pixel XL OPM4.171019.021.P1 ve Nexus 5X ile 6P OPM6.171019.030.E1 olmuş. Pixel C içinse OPM4.171019.021.N1 olarak listeleniyor.

Alışılmış güvenlik düzeltmelerinin yanı sıra Pixel’lerin belirli sağlayıcılarla olan Wi-Fi uyumlulukları artırılıyor. Google’ın bugün Android P Beta 3 işletim sistemi güncellemesini de yayımladığı düşünüldüğünde günü hayli yoğun geçirdikleri söylenebilir.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.