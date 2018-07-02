MediaTek, iPhone’lar İçin 5G Modem Üretmek İstiyor

Bloomberg‘in birkaç gün önce yaptığı haberde Apple’ın elindeki ikinci model tedarikçisi olarak Intel‘den vazgeçip onun yerine MediaTek ile devam etmek istediği aktarılmıştı. Bu bilgi görünüşe bakılırsa destek bulmuş durumda.

MediaTek, Apple’ın HomePod cihazları için Wi-Fi çipleri tedarik etmeye her zamankinden daha yakın. Ancak firmanın aklında bu kez biraz daha mağrur bir hedef var; o da modemleri gelecekteki iPhone’lar için üretmek.

MediaTek yeni 5G modemini haziran ayının ilk günlerinde ortaya çıkarmıştı. Helio M70 resmi olarak 5 Gbps hızına ulaşabiliyor ve üretimi 7 nm teknolojiyle TSMC tarafından yapılıyor. Modelin 2019 yılında kargolanmaya başlanması planlanıyor ve bu da orijinal tarihin altı ay geriye alınmış olduğu anlamına geliyor.

MediaTek, iPhone’lar İçin 5G Modem Üretecek

Tarihin öne çekilmesinde ana sebep Apple’ı etkilemeye ya da diğer bir anlamda ikna etmeye çalışmak olabilir. Cupertino merkezli şirket son kararını vermeden önce MediaTek’in gerekli bazı detayları ve yol haritasını açıklaması gerekecek. İki firma arasındaki teknolojik gelişim ve işbirliğinin sağlanması için gerekli olan ilk şey bu.

Apple’ın Qualcomm ile çok iyi ilişkileri olduğu söylenemez ve bir süredir alternatif tedarikçilere yöneldiği biliniyordu. Zira Qualcomm şu anda şirketin birinci modem tedarikçisi durumunda.

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