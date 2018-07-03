Giriş seviyesi 2018 model iPhone‘un detaylı işlenmiş görüntüleri ile karşı karşıyayız. Görüntüler yapılan son sızıntılar ve iddialar göz önüne alınarak hazırlanmış. Söz konusu iPhone’un 6.1 inçlik LCD ekranının iPhone X’den belirgin şekilde büyük olduğunu görüyoruz.

6.1 inç iPhone’un Görüntüsü iPhone X ile Kıyaslandı

Bir diğer farklılık da arkadaki tek kamera modülü olmuş. Ayrıca iPhone X’deki paslanmaz çelik yerine burada alüminyum kullanılma ihtimali mevcut.

6.1 inç iPhone’un arka kısmının cam olacağı söyleniyor. Şu an ki tüm iPhone modellerinde tercih edilen materyal zaten buydu. Aynı zamanda kablosuz şarj desteği de olacak.

Eğer son sızıntılar doğru çıkarsa 2018 iPhone modellerinin kutudan hızlı şarj ünitesi ile geleceği ile söyleniyor.

Apple bu sonbaharda üç yeni iPhone çıkarmayı planlıyor. 5.8 inçlik bir model, 6.1 inçlik bütçe dostu tek kameralı bir cihaz ve son olarak 6.5 inç ekranlı iPhone X Plus.

Üç cihazda da 6 çekirdekli yeni bir işlemci ve en az 4 GB RAM olacağı tahmin ediliyor.

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