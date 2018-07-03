Beklenen Meizu 16 Amiral Gemisi 26 Ağustos’ta Geliyor

Meizu’nun sıradaki heyecan uyandıran amiral gemisi akıllı telefonu Meizu 16 ismini taşıyacak. Cihazın Meizu 15 yıl dönümü sürümünün yerini alması bekleniyor. Telefonun hali hazırda ağustos ayında piyasaya sunulacağı bilgisine sahiptik ancak elimizde henüz net bir tarih yoktu. Çin’den gelen bilgilere göre Meizu CEO‘su Jack Wong Meizu 16’nın 26 Ağustos’ta, tanıtımdan hemen bir gün sonra satışa sunulacağını açıklamış.

Meizu 16 Amiral Gemisi 26 Ağustos’ta Çıkacak

Meizu 16’nın Snapdragon 845 yonga seti ile donatılacağı belirtiliyor. Sızıntı ve iddialarda cihazın uzun bir ekrana ve ekran için parmak izi sensörüne sahip olacağı aktarılmıştı. Başka raporlarda OLED panelin altında basınca duyarlı ana ekran tuşunun konumlanacağı söyleniyor.

Cihazın ‘vapor chamber’ ya da buhar odası diyebileceğimiz daha iyi bir soğutma sistemine sahip güçlü bir versiyonu daha olacak. Aynı zamanda lite sürüm denilen Snapdragon 710 çipsetli bir başka telefonun varlığı da konuşulanlar arasında. Bu bütçe dostu cihazda herhangi bir parmak izi tarama teknolojisine yer verilmeyecek. Bunlardan hangilerinin gerçekten doğru olduğu önümüzdeki ağustos ayında yapılacak etkinlikte açığa çıkmış olacak.

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