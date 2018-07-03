Honor 10 GT Tam 8 GB RAM’e Sahip Olacak!

Huawei geride bıraktığımız mayıs ayında 6 GB RAM’li Honor 10’un duyurusunu gerçekleştirmişti. Heyecan uyandıran bu telefonun görünüşe bakılırsa daha kaslı başka bir versiyonu daha olacak. İsmi Honor 10 GT ve 8 GB RAM ile Çin’de ortaya çıkmış durumda. Bu kez bilgiler beklenenden daha hızlı geliyor. Zira telefonun raflarda yerini alacağı tarih bir bile belli: 24 Temmuz. Ancak hepsi bu değil. Cihazın son teknoloji GPU Turbo yazılımı ve tripodsuz Night Mode güncellemesi ile gelmesi bekleniyor.

Honor 10 GT 8 GB RAM’e Sahip

Genişletilmiş RAM kapasitesinin dışında GT versiyonunun geriye kalan tüm özellikleri Honor 10 ile bire bir aynı. Bunlar sırasıyla 5.84 inç 19:9 en/boy oranlı ekran, yapay zeka özellikli Kirin 970 yonga seti ve RGB sensörlü çift kamera düzeneği olarak sıralanıyor. Bu kameralardan ikincisi monochrome görevini yürütüyor.

Huawei bugün Çin’de gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni GPU Turbo güncellemesinin performansı yüzde 60 artırırken güç tüketimini yüzde 30 düşürdüğünü belirtti. Aynı zamanda Mali-G72 MP12‘nin P20 ve P20 Pro seviyesine ulaşması için artık reklamı yapılan o çarpıcı gece fotoğraflarını çekebileceği açıklandı.

Yazılım güncellemesi hali hazırda beta aşamasında ancak 15 Temmuz’u geçmeden tüm telefonlara ulaşması bekleniyor. Honor 10’nun 8 GB varyasyonu Honor’un çevrimiçi mağazasından 24 Temmuz’da seri satışa açılacak. Bu satışa aynı zamanda JD.com da dahil olacak ancak ürünün fiyatı henüz açıklanmış değil.

6 GB sürümü şu anda 390 USD’den satışa sunuluyor. O nedenle daha güçlü olan bu yeni sürümün biraz daha pahalı olmasını bekleyebiliriz.

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