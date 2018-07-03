iOS App Store 10 Yaşına Girmek Üzere, İşte En İyi Uygulamalar

Apple’ın iOS App Store‘u 10 Temmuz’da 10 yaşına girmiş olacak. Bir uygulama analitik şirketi olan App Annie bunu kutlamak adına App Store’daki en iyi uygulama ve oyunların detaylı bir raporunu yayımladı. Raporun kökleri şirketin ilk App Store’u taradığı tarih olan 2010’a kadar uzanıyor. Rapor aşağıdaki kategorilere ayrılmış.

İndirme ve kazanca göre en popüler uygulamalar

En çok indirilen uygulamalar Facebook, Facebook Messenger, YouTube, Instagram ve WhatsApp Messenger olarak sıralanıyor.

Ancak kullanıcı harcaması bakımından sıralandığında liste abonelik servisleri olan Netflix, Spotify, ve Pandora Radio olarak değişiyor.

Netflix’in uluslararası kullanıcı geliri 1 milyar dolara yaklaşıyor ve bu da Apple’ın yakın zamanda TV, film ve müziği içine alan özel bir paketi kullanıcılara sunacağı iddialarını güçlendiriyor.

İndirme ve kazanca göre en popüler oyunlar

2010 ve 2018 dönemleri arasında en çok indirilen oyun Candy Crush Saga olmuş. Bunu Subway Surfers ve Fruit Ninja izliyor. Angry Birds ve Temple Run serisi de (1 ve 2) listede varlar. Candy Crush 280 milyondan fazla kez indirilmiş.

Liste gelire göre sıralandığında ise karşımıza 4 milyar dolarla Clash of Clans çıkıyor. İlginç biçimde Angry Birds tüm zamanların en kârlı 10 oyunu arasında yok.

Aşağıdaki görüntülere bakarak 2010 ve 2018’de hangi uygulamaların en çok indirilen ve en çok para harcanan olduklarını görebilirsiniz. Twitter ve Shazam popülerliğini en çok kaybedenlerden olmuş.

iOS App Store için en büyük pazarlara göz atma şansına da erişiyoruz. Uygulamalara harcanan para ve indirmelerde liderlik ABD’de. Bunu Çin izliyor.

App Store şu anda 170 milyar indirmeyi geçmiş durumda ve 2.2 milyar uygulamasıyla 130 milyar dolara yakın bir gelire ulaştı.

Android için de benzer bir raporu görmek iyi olurdu. Zira Google Play de aynı şekilde 10 yıla ulaşmak üzere. Mağazanın yıl dönümü 22 Ekim‘e denk geliyor. App Annie bir sürpriz yapabilir.

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