Mi Max 3 Pro, NCC Sertifikasını Aldı ve Çıkışa Hazır

ABD’li Ulusal İletişim Komisyonu ya da kısa adıyla NCC veri tabanında M1804E4A model numarasına sahip yeni bir cihazın sertifikasına rastlandı. 25 Haziran’da alınan bu sertifikanın büyük ihtimalle Mi Max 3 Pro akıllı telefonuna işaret ettiği düşünülüyor.

Mi Max 3 Pro İlk Sertifikasını Aldı

Sertifika dokümanı yalnızca böyle bir cihazın varlığını doğrulamıyor aynı zamanda telefonun artık çıkışa çok yakın olduğunu gösteriyor. Ancak hepsi bununla sınırlı değil. Bir süre önce şirketin CEO’sundan gelen bir habere göre telefonun Mi Max 3 ile birlikte tanıtılması söz konusuydu.

Şimdilik Mi Max 3’ün daha az performanslı Snapdragon 636 çipseti ile geleceğini biliyoruz. Pro versiyonunda ise Snapdragon 710 yonga seti kullanılacak. İki phablet bu iki detay dışında büyük ölçüde aynı donanım özelliklerine sahip olacak. Neyse ki bu kez daha fazla beklememiz gerekmiyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde iki cihaz hakkında daha fazla şey öğrenmiş olacağız.

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