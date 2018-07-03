Oppo A5’nın Tasarımı ve Özellikleri TENAA ile Doğrulandı

Bundan birkaç gün önce Oppo‘nun Realme 1 isimli akıllı telefonuna benzeyen yeni bir cihaz gün yüzüne çıkarılmıştı. Bahsi geçen telefonun adı Oppo A5. Elbette donanım özellikleri bire bir aynı değil. A5 tek bir kamera yerine bu kez bir çift kamera düzeneğine sahip.

Oppo A5 Bazı Şaşırtan Özellikler Sunuyor

Listelemeye bakılırsa A5, Snapdragon 450 çipsetinden güç alacak ve 3 GB ya da 4 GB RAM ile 64 GB dahili depolama alanı sunulacak. Ekranı şaşırtıcı şekilde 6.2 inç gibi ciddi bir büyüklüğe sahip ve üstte bir adet çentik yer alıyor. Ekran çözünürlüğü ise 720 x 1520 piksel seçilmiş.

Batarya tarafında 4100 mAh ile karşı karşıyayız ve bu üst sınıf amiral gemilerinde bile göremediğimiz bir kapasite. Arka taraftaki lensler 13 MP ile 2 MP çözünürlüğe sahip. Özçekim kamerası ise 8 MP olarak belirlenmiş.

İşlenmiş görüntülerden görebileceğiniz gibi tasarım Realme 1 ile oldukça benzer ancak parmak izi sensörü hiçbir noktada görülemiyor. Bu noktada Android’in varsayılan yüz tanıma özelliğine bel bağlandığını tahmin ediyoruz.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.