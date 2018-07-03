Samsung Galaxy Note9 Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsung‘un sıradaki büyük amiral gemisi Galaxy Note9 bugünlerde hiç olmadığı kadar büyük bir heyecanla beklenmeye başladı. Zira önümüzdeki 9 Ağustos’ta cihaz için resmi bir tanıtım etkinliği gerçekleştirilecek.

Samsung Galaxy Note9 Birçok Farklı Renkle Gelecek

Ancak bu sızıntıların son bulduğu anlamına gelmiyor. Bugün ortaya çıkan yeni görüntülerde Note9’un nasıl görüneceğiyle ilgili iyi bir fikir edinmiş oluyoruz. Daha önce de belirtildiği gibi cihazın tasarım anlamında çok köklü değişiklikler getirmesi beklenmiyor.

Ancak kıvrımlı ve çentiksiz ekran tasarımı anlayışı hâlâ yerli yerinde. Cihazın çerçeveleri yine oldukça ince ancak arkadaki parmak izi sensörünün yerleşimi biraz değiştirilmiş.

Elbette bu işlenmiş görüntülerin final ürünle bire bir aynı olacağının garantisi bulunmuyor. Fakat genellikle doğru çıktıkları söylenebilir.

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