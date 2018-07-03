Samsung Galaxy Tab S4 İnce Çerçevesiyle Dikkat Çekiyor

Samsung Galaxy Tab S4 birçok benchmark testinde listelenmiş ve ayrıca Wi-Fi, Bluetooth ve FCC gibi bir ürünün son kullanıcıya ulaşmasında büyük öneme sahip sertifikaları hali hazırda almıştı. Ancak bu zamana kadar cihazın herhangi bir görseline rastlama şansımız olmadı.

Neyse ki bu şimdi son bulmuşa benziyor. Cihazın basına dağıtılan resmi işlenmiş görüntüleri ilk kez gün yüzüne çıktı. Bu görüntülerde tabletin hem ön hem de arka yüzünü görme şansına erişiyoruz.

Karşınızda Samsung Galaxy Tab S4

İlk dikkat çekenler arasında çerçeveler var. Galaxy Tab S3 ile kıyaslandıklarında göreceli olarak daha inceler. Ayrıca bu kez bir home tuşunun kullanılmadığını görüyoruz. Değişen en/boy oranının yanı sıra artık daha geniş bir ekran alanına sahip olacağımız söylenebilir.

Kaybolan ana ekran tuşu beraberinde parmak izi okuyucusunun varlığını da sorgulatıyor. Sizce Samsung burada ekran içi parmak izi sensörü çözümüne yönelmiş ya da sensörü cihazın yan yüzeyine yerleştirmiş olabilir mi? Düşük bir ihtimal de olsa tamamen ortadan kaldırmış bile olabilir.

Alışılmış ekran ve kamera sensörleri yerli yerinde görünüyor. Bu sensörlerden biri Irıs tarayıcısına ait olabilir. Zira yapılan sızıntılar bu yöndeydi. Devam edersek, güç ve ses butonlarını yan tarafta görebiliyoruz. Arka kameranın bir LED flaşı bulunuyor ve kapağın alt yüzeyinde Samsung logosu ile “Tuned by AKG” ibareleri yan yana yerleştirilmiş.

Donanım tarafında Tab S4’ün Snapdragon 835‘den güç alacağını biliyoruz. Ekranı 10.5 inç büyüklüğünde ve 2560 x 1600 piksel anlamına gelen WQXGA çözünürlüğünde olacak. Ekranın en/boy oranı 16:10 olarak geçmekteydi.

Bellek tarafında 4 GB / 64 GB şu an için tek seçenek durumunda. Kamera 12 MP ana ve 7 MP özçekim olarak sıralanıyor. Batarya 7,300 mAh olacak ve işletim sistemi tarafında karşımızda Android 8.1 Oreo yer alıyor. Samsung DeX desteği de diğer iddialar arasında.

Erişilebilirlik kısmında henüz bir bilgi yok. Ancak basın görsellerinde geçen ’24 Ağustos’ bilgisi IFA 2018’de yapılacak muhtemel bir tanıtıma ipucu vermek için girilmiş olmalı.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.