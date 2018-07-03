Vivo Z10, 24 MP Özçekim Kamerasıyla Gelecek

Vivo Z10, Qualcomm Snapdragon 450 yonga seti ve 4 GB RAM ile geliyor. Ekran 6 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlük ile 18:9 en/boy oranı sunuyor.

Vivo Z10’un Özçekim Kamerası 24 MP Çözünürlük Sunuyor

Arkaya yerleştirilen 16 MP kamera Ultra HD isminde bir moda sahip. Bu modun içerisinde yer alan fotoğraf istifleme özelliği sayesinde 64 MP çözünürlüğünde fotoğraflar kaydetmek mümkün oluyor. Özçekim kamerası LED flaşa sahip ve 24 MP çözünürlük sunuyor.

Üzücü şekilde cihaz Android Nougat 7.1 işletim sistemini çalıştırıyor ancak en azından yüz tanıma ile ekran kilidini açma, Face Access özelliği mevcut. Batarya kapasitesi 3225 mAh ve şarj yuvası micro USB yapıda. Cihazın kaç dolar fiyat etiketine sahip olacağı henüz bilinmiyor.

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