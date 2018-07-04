Çentikli Ekranıyla Huawei Nova 3 ile Tanışın

Huawei yaklaşan Nova 3 akıllı telefonu için yeni bir merak uyandırıcı görsel yayımladı. Bundan önce yayımlanan görselde cihazın arka kapağına odaklanılırken bu görüntü ile ön paneli görme şansına erişiyoruz.

Bu kez karşımızda çentikli bir ekran var ve burada çift kamera düzeneği barındırılıyor. Aynı zamanda arkada da iki adet kameraya rastlıyoruz. Görsel ayrıca iki renk seçeneğini (mavi ve altın) ortaya çıkarıyor. Diğer taraftan 24 MP kamera sensöründen ve sensörün yapay zeka becerilerinden söz ediliyor.

Çentikli Ekranıyla Huawei Nova 3

TENAA’dan gelen sızıntıda cihazla ilgili birçok şey öğrenmiştik. Bunlar arasında sekiz çekirdekli 2.3 GHz hızında çalışan CPU, 6.3 inç 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran, 6 GB RAM ve 64 / 128 GB depolama alanı vardı.

Kameralar, öndeki düzenek için 16 MP ana ve 24 MP ikincil olarak sıralanırken, ön tarafta 24 MP + 2 MP olarak belirlenmiş. Batarya kapasitesi 3,650 mAh ve diğer donanım özellikleri kadar etkileyici değil. Yine de yeterli ve son olarak Nova 3’ün 18 Temmuz’da çıkış yapacağını belirtelim.

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