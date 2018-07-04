Honor 9i, Jasper Green Rengiyle Satışa Çıkıyor

Huawei’in Honor 9i’si ilginç renk seçenekleriyle gündem olmaya devam ediyor. Bunlardan ilki geçtiğimiz pazartesi günü Dream Purple adıyla tanıtılmıştı. Şimdiyse bir başka eşsiz renk seçeneği ile karşı karşıyayız. Bu kez tonlama çok daha farklı ve rengin perşembe günü çıkması bekleniyor.

Honor 9i ve Jasper Green Rengi

Kullanılan isim Jasper Green ancak biz buna camgöbeği de diyebiliriz. Çince’den yapılan bazı makine çevirilerde Jade Green sonucunun da elde edildiğini belirtelim. Ancak bu önemli değil. Devam edersek, Honor 9i’nin 5.84 inç bir ekrana sahip olduğunu biliyoruz. Bu ekran uzun tabir edebileceğimiz 19:9 en/boy oranına sahip. Çipset tarafında Kirin 659 karşımızda ve RAM kapasitesi ise 4 GB. Dahili depolama 64 ya da 128 GB seçilebiliyor.

Honor portföyüne eklenecek bu yeni cihaz GPU Turbo teknolojisi ile gelecek. Huawei’nin bu yeni özelliği grafik performansını yükseltirken batarya tüketimini azaltıyor. Telefonun yurt dışı satış fiyatı yaklaşık 210 dolar ile 260 dolar arasında olacak.

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