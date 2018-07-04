Honor Note 10 Devasa Ekranıyla Dikkat Çekecek

Şirket geçtiğimiz yıl Honor Note 9’u es geçmişti ancak bu yıl seriyi Honor Note 10 ile tekrar canlandırmak istiyor. Konu bu kez yalnızca bir sızıntıdan ibaret değil. Zira ilk elden gelen bir bilgiyi temel alıyor. Honor başkanı Zhao Ming, Weibo hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda cihazın yolda olduğunu belirtmiş.

Honor Note 10’un Yolda Olduğu İlk Elden Doğrulandı

Zhao Ming bir OEM firmasının iki yıla yakın bir zamandır bu telefon üzerinde çalıştığını söylüyor. Bu da Note 9’u neden kaçırdıklarını açıklıyor. Google çevirisi pek net değil ancak başkanın Note 10’un yanında birkaç üründen daha söz ettiği anlaşılıyor.

Ne yazık ki gönderide herhangi kritik bir detaydan bahsedilmemiş. Ancak önceki raporlardan telefonun Samsung marka 6.9 inç Super AMOLED bir ekrana sahip olacağını biliyoruz. Eğer Honor 8 ve Honor Note 8’de izlenen stratejiyi göz önüne alırsak Honor Note 10’un daha güçlü HiSilicion Kirin 980 yonga setiyle bu senenin sonunda geleceğini söyleyebiliriz.

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