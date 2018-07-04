iOS 12 Geliştirici Beta 3 Küçük Değişiklerle Yayımlandı

Apple merakla beklenen iOS 12 işletim sisteminin küçük değişiklikler, hata düzeltmeleri ve optimizasyonlar getiren üçüncü beta versiyonunu yayımladı. OS şimdi hiç olmadığı kadar rafine hissettiriyor ve eylül ayındaki çıkışa artık biraz daha yaklaşmış durumda.

iOS 12 Geliştirici Beta 3 Yayımlandı

İyileştirmelerin birçoğu kullanılabilirlik, animasyonlar ve tasarım değişiklikleri ile alakalı. En önemlileri aşağıda sıralanıyor.

Tüm Bildirimleri Temizle özelliği şimdi daha ‘yaylı’ bir animasyona sahip.

Şimdi tek sürüklemede alarmlar temizlenebiliyor.

Apple Watch Face Galerisi şimdi yalnızca yeni Siri watch face güncellemelerini vurguluyor (önceleri watchOS 4 yüzleriydi).

iPad’in Sesli Notlar’ı yeniden tasarlanmış.

FaceTime efekt seçicisinde ince ayarlamalar yapılmış.

CarPlay yan ve yedek kameraları kullanırken sabit hale geliyor.

Watch uygulaması şimdi Siri watch face ile çalışan üçüncü parti uygulamaları gösteriyor.

11 yeni Activity uygulama yapışkanı ve açmak için Special Challange gerekmiyor.

Bu beta sürümüyle birlikte kullanıcılar Harita uygulamasında ufak tasarım değişiklikleri yapıldığını görecekler. Kullanıcıların yeni beta 3’ü test edebilmeleri için Apple Geliştirici Programı’na kayıt olmaları gerekiyor.

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