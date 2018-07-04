Samsung’un İkinci Çeyrek Raporları Beklenenin Altında

2018’in ikinci çeyreğini geride bırakmış durumdayız. Bu da şirketlerin finansal raporlarını yayımlama zamanının geldiğini gösteriyor. Samsung finansal raporlarının bu cuma günü açıklanması bekleniyor. Ancak analistlere göre sonuçlar hayal kırıklığı oluşturacak.

Samsung’un İkinci Çeyrek Raporları Hayal Kırıklığı Yaratabilir

Hesaplamara göre Samsung’un mobil departmanından 14.9 trilyon KRW, yaklaşık 13.3 milyar dolar faaliyet kârı duyurulması bekleniyor. Bu da 2018’in bir önceki çeyreğinde duyurulan rekor 15.6 trilyon KRW ile kıyaslandığında yüzde 5’lik bir düşüş demek.

HDC isimli varlık yönetimi şirketinde fon yöneticisi olan Park Jung-hoon’a göre piyasa gözlemcileri 9 Ağustos’ta tanıtılacak olan Samsung Galaxy Note9’a rağmen bu kez büyük beklentiler içerisinde değil. Park’a göre zayıflayan performansın arkasında Galaxy S9’la karşılaşılan az sayıda yeniliğin etkisi var.

Akıllı telefon marketi nisan ile temmuz ayları arasında beklenenin altında kalmış olabilir ancak çip departmanı tarafında sonuçlar oldukça etkileyici. Şirketin yıllık bazdaki faaliyet kârı raporunda yüzde 50 büyüme göstermesi bekleniyor ve bu da 12.5 trilyon KRW veya 11.18 milyar dolar demek. Tüm detaylar bu ayın sonunda belli olacak.

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