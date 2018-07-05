6.1 inç iPhone 700 Dolar Fiyat Etiketine Sahip Olacak

TF menkul kıymetler şirketinin popüler analisti Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, 6.1 inç iPhone akıllı telefonunu Mavi, Kırmızı, Gri, Beyaz ve Turuncu renklerle, 700 dolar satış etiketiyle sunacak.

Bu da Apple’ın ilk kez kullanıcılara Mavi ve Altın renklerini sunacağını gösteriyor. Tabii Gri rengin şirketin popüler Uzay Grisi rengine işaret ettiğini tahmin ediyoruz. Aynı şekilde Beyaz şu anki Gümüş renk olabilir. Apple, Kırmızı rengi yalnızca ‘Product (Red)’ ürünlerinde sunuyordu ancak bu 6.1 inç iPhone ile değişeceğe benziyor.

6.1 inç iPhone 700 Dolar Fiyat Etiketiyle Sunulacak

Analist Kuo’ya göre 6.5 inç iPhone şu anki 1000 dolarlık iPhone X’in fiyatına yaklaşacak. Bunun satışta olan 5.8 inç iPhone’u en az 100 dolar aşağı indireceği düşünülüyor. Yine yeni Altın rengi sunulacak renkler arasında olacak. iPhone X bu renge sahip değil.

Özetlersek, 6.1 inç iPhone’un LCD ekranla gelmesi bekleniyor ve paslanmaz çelik yerine alüminyum bir gövdesi olacak. Cihazda tek bir ana kamera bulunacak ve Kırmızı, Altın, Mavi, Uzay Grisi ve Gümüş renk seçenekleri 700 dolar fiyat etiketiyle sunulacak. 900 dolar seviyesinde karşımıza yeni çift kameralı ve OLED ekranlı 5.8 inç iPhone çıkacak. Bu iPhone ise Altın, Uzay Grisi ve Gümüş renkleriyle gelecek. En üst sınıf 6.5 inç iPhone ise tüm bu renkleri ve çift kamerayı 1000 dolar etiketle sunacak.

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