LG, Rulo Ekranlı Akıllı Kalem Patenti Aldı

“Acayip İcatlar”ın bir önceki bölümünde LG, akıllı telefonların yerine geçecek bir tür akıllı kalem patenti üzerinde uğraşıyordu. Bu patent şimdi alınmş durumda ve görünüşe bakılırsa LG ilginç bir fikirle gelmek için hazırlık yapıyor.

LG’den Rulo Ekranlı Akıllı Kalem

Bu kalemin ana özelliği iki ekranı olması. Bunlardan ilki uygulama ikonlarının, bildirimlerin ve saatin yer aldığı küçük bir ekran olmuş. Büyük ekran ise esnek olma özelliğine sahip. Kalemdeki bir butonla ekranın dışarı çıkması sağlanıyor ve stylus, tipik bir akıllı telefon gibi kullanılmaya başlanıyor. Bu ekrandan uygulamalar kontrol edilebiliyor ve internette sörf yapılabiliyor. LG’nin bu kalemde başarmak istediği şey 65 inç TV’lerinde kullandığı rulo ekran ile benzer.

Ekranların yanı sıra kalemde çok sayıda sensör yer alıyor. Bu sensörler modern telefonlarda bulunanlarla benzer; cayro, pusula, yakınlık, kamera ve hatta göz takibi sensörleri bunlara dahil. Parmak izi sensörü ve mikrofona bile yer açılmış

Patentte kalemin telefon veya tablet gibi herhangi bir akıllı cihazla eşleştirilebileceğine dikkat çekiliyor. Kalemle herhangi bir yere yazıldığında, yazı eşleştirilen cihazın ekranında beliriyor.

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