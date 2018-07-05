ABD Patent Ofisi’nden alınan bir doküman Samsung’un, Apple’ın çığır açan iPhone X’inden çok daha önce 3D yüz tanıma teknolojisi üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor. Şirket ilk patentini 2014 yılında almış ve bunu şimdi sıradaki akıllı telefonlarında kullanmak istiyor.

Samsung Galaxy S10 3D Yüz Tanıma ile Gelebilir

Teknolojinin Galaxy Note9’da kullanılacağını düşünmüyoruz ancak 2019’un başlarında çıkması beklenen katlanabilir Galaxy X için bir ihtimal bulunuyor. En kuvvetli ihtimalse 3 boyutlu yüz tanımanın sonraki Galaxy S10‘da kullanılacağı.

Bundan önceki bir raporda Galaxy S10’un ikonik iris tarayıcısını bir kenara bırakacağı haberini almıştık. Samsung’un İsrailli bir şirketle bir tür 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisi üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu.

Teknoloji TOF (Uçuş Zamanı) üzerine kurulmuş. Beraberinde NIR (yakın kızılötesi ışık), geleneksel bir görüntü sensörü ve kişinin yüzünden yansıyan ışığı yakalayan ek bir sensör bulunuyor. Vivo’nun sıradaki telefonlarında böyle bir teknolojiyi uygulamak istediğini duymuştuk.

Tıpkı Vivo’nun yaklaşımı gibi Samsung da teknolojiyi yalnızca 3D yüz tanıma ile ekran kilidini açmanın ötesine taşımak istiyor. Hareket izleme, jest tanıma, göz takibi ve gece görüşü bunlara birer örnek. Samsung ile Vivo’nun geliştirmiş oldukları teknolojilerin iPhone X’e kıyasla çok daha hızlı çalışacakları düşünülüyor.

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