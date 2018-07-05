Samsung Android Go adında giriş seviyesi yeni bir akıllı telefon bundan birkaç gün önce ilk kez ortaya çıkmıştı. Cihazda Samsung Experiance UI’ın kırpılmış bir versiyonu çalıştırılıyor. Söz konusu cihaz bugün Wi-Fi sertifikasını aldı ve bu da telefonun çıkışa yakın olduğunu gösteriyor. Telefonun model numarası SM-J260G/DS olarak belirtilmiş ve Galaxy J2 Core adını taşıyacağı paylaşılmış. Aynı zamanda Android 8.1 işletim sistemini kullanacak ve 2.4 GHz Wi-Fi desteği sunacak.

Samsung’un Android Go Telefonu Wi-Fi Sertifikası Alıyor

Android versiyonu lite Go versiyonuyla uyuşuyor. Ancak daha önce de paylaşıldığı gibi arayüz tam olarak stok olmayabilir. Eğer Galaxy J2 Core saf Android OS ile gelmezse bu özellikteki ilk Android Go telefonu olacağını söyleyebiliriz.

Cihazın dört çekirdekli bir CPU, 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahip olacağı biliniyor. Arka kamera 8 MP ve ön kamera 5 MP olarak belirlenmiş. Batarya çıkarılabilir olacak ve 2600 mAh kapasite sunulacak.

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