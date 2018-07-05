Sony, Akıllı Telefonlara Yaptığı Katkıyı İnfografikle Anlatıyor

Sony‘nin mobil bölümü her ne kadar son zamanlarda pek başarı gösterememiş olsa da, PlayStation ve Sony Music gibi diğer departmanlar şirketi sağlıklı tutmaya devam ediyor. Ancak bu durum her zaman geçerli değildi ve Sony tam olarak bunu hatırlatmak adına yeni bir infografik hazırlamaya karar vermiş. Japon teknoloji devi akıllı telefon arenasında bu zamana dek başardıklarını eğlenceli grafiklerle gösteriyor.

Şirket işe Xperia Z ile başlamış. Gerçek anlamda su ve toza dayanıklı ilk cihazdı ve dünyanın en yüksek su direncine sahip akıllı telefonuydu. 2013 model ürün IP55 ve IP56 sertifikalarını taşıyor ve suyun 1 metre altında 30 dakikaya kadar çalışabiliyordu.

Sonraki cihaz Xperia Z5 Premium. 2015’de çıkış yaptığında o zamanlar 4K TV’ler oldukça lüks ürünlerdi. Ancak cihaz 4K deneyimini 5.5 inç, aşırı yüksek PPI’a sahip bir ekranla sunuyordu. Hepsi bu da değil, cihaz 4K videolar kaydedebiliyordu.

Bundan bir yıl önce Sony’nin SmartWatch 3‘ü geldi ve GPS’i olan ilk giyilebilir cihazdı.

Z5 Premium’dan iki yıl sonra Xperia XZ Premium ortaya çıktı ve 4K HDR bir ekrana ve gigabit indirme desteğine sahipti. Aynı zamanda süper yavaş çekim video kaydı yapabiliyordu. Gigabit bağlantı desteği esasında Qualcomm’un Snapdragon 835’i ile geliyor ancak 720p’de 960fps yavaş çekim video kaydı yapabilmek epey etkileyiciydi.

Yalnızca yarım yıl sonra şirket, ilk gerçek zamanlı 3D kayıt yapabilen akıllı telefonu piyasaya sundu: Xperia XZ1. O zamanlar biraz aksak çalışmış olsa da tek bir kameranın tüm bu işi başarıyor olduğunu görmek etkileyiciydi. 3B görseller daha sonra 3 boyutlu baskı ve dijital avatalarda kullanılıyordu.

Son olarak Xperia XZ2‘yi görüyoruz. Geçtiğimiz nisan ayında piyasaya sunuldu ve 10-bit renk desteğine sahip HLG formatını kullanarak 4K HDR video kayıt yapabilen ilk akıllı telefon olarak biliniyor.

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