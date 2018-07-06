BlackBerry Ghost 4000 mAh Bataryayla Rekor Kırabilir

Bir süre önce sızdırılan bir BlackBerry cihazıyla ilgili Evan Blass’ten önemli bir iddia geldi. Blass’e göre telefonun batarya kapasitesi tam 4,000 mAh olacak. Söz konusu cihazın adı BlackBerry Ghost. Sadece Hindistan’da piyasaya sürülmesi planlanan yüksek kaliteli ve sözde çerçevesiz bir BlackBerry cihazı. Model ilk olarak şubat ayında sızdırıldı ve bu yaz ayında bir yerlerde çıkması bekleniyor.

BlackBerry Ghost 4,000 mAh Bataryayla Rekor Kırabilir

Bu büyüklükteki piller amiral gemisi düzeyinde cihazlarda bile bulunmuyor. Bu bataryalara en iyi ihtimalle orta sınıf telefonlarda rastlayabiliyoruz. Zira böyle bir pil amiral gemisi sınıfındaki bir cihaza eklense büyük ihtimalle parmakla gösterilirdi. Bu da bizlere amiral gemisi cihazlarda pil ömrüne öncelik verilmediğini anlatıyor.



BlackBerry’nin TCL marka cihazları son bir buçuk yıllık dönemde iyi bir batarya ömrüne sahip olmalarıyla tanındılar. KEYOne’nın bataryası ortalama düzeydeydi ancak BlackBerry’nin Snapdragon 625’i tercih etmesi cihazın kullanım ömrünü ciddi oranda artırdı. BlackBerry Motion bile 4000 mAh bataryayla gelmişti.



Eğer BlackBerry, telefonlarında batarya performansına odaklanmaya devam ederse satışlarının önemli bir kısmı bu kategoriden gelebilir. BlackBerry Ghost ile ilgili daha fazla haber için beklemede kalın.

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