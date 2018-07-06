Bu Kez Tam Üç Farklı Samsung Galaxy S10 Görebiliriz

Son zamanlarda Galaxy S10 ile ilgili birçok çılgın fikirle karşılaşıyoruz, ancak az bir kısmı güvenilir kaynaklardan geliyor. SamMobile, iyi sicili olanlardan biri ve şimdi sıradaki üç Samsung amiral gemisi hakkında bazı ilginç bilgilere sahip olduğunu söylüyor.

Samsung Galaxy S10 ve Süper Geniş Açılı Lensler

Bunlardan ilki Galaxy S10 modellerinden bir tanesinde parmak izi sensörünün yan tarafta bulunacağını ve ikincisi ise Galaxy S10+‘da bir üçlü kamera düzeneğinin kullanılacağını söylüyor. Böylelikle “süper geniş açı” fotoğraf deneyimi sunulması hedefleniyor.



Evet, doğru okudunuz; tam üç amiral gemisi. Koreli teknoloji deviyle ilgili son zamanlarda iki yerine üç adet Galaxy S10 telefonu tanıtmayı planladığına dair söylentiler vardı. Bir tane 6.44 inç ekranlı artı adını taşıyacak versiyon, 6.2 inç ekranlı standart bir model ve daha küçük 5.8 inç ekranlı daha ekonomik versiyon.

Uygun fiyatlı Galaxy S10’da parmak izi okuyucusu yan tarafta gelecek. Fiyatı rekabetçi tutmak adına, ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacağı söylenen diğer iki cihazdan farklı olarak kıvrımlı yerine düz bir Infinity ekran göreceğiz. Bu konudaki tahminimiz Samsung’un uygun fiyatlı Çin modellerinin baskısını hissetmeye başladığı ya da üst sınıf modellerdeki fiyat artışını bu yöntemle gizlemek istediği yönünde.

Bütçeye uygun Galaxy S10, 3D yüz tarama teknolojisinden faydalanacak mı yoksa iris tarayıcısını kullanmaya devam mı edilecek merak ediyoruz.



AllAboutSamsung‘a göre, artılı modeldeki üçüncü kamera 123 derecelik geniş açı görüş, 16MP çözünürlük ve f/1.9 diyafram açıklığı sunacak. Bu lensin yanında 12MP çift diyaframlı bir ana kamera ve 13MP f/2.4 telefoto ünitesi yer alacak. Samsung bu işi gerçekten başarırsa, elimizde geniş açılı bir mercek, bir telefoto lens ve normal bir sensörün mükemmel kombinasyonu olacak.

Ne yazık ki, geniş açı sensörde otomatik odaklanma veya OIS sunulmayacak. Bunun yanı sıra normal Galaxy S10 ve daha hesaplı S10’un hangi kamera düzeneklerine sahip olacağı henüz merak konusu.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.