Counterpoint’in aylık olarak gerçekleştirdiği Market Pulse raporuna göre iPhone 8, Mayıs 2018’in en çok satan akıllı telefonu oldu. En iyi 5 içinde üç Apple telefonu var. iPhone X ve iPhone 8 Plus sırasıyla üçüncü ve beşinci sırada yer alıyor. Araştırmaya göre Samsung Galaxy S9+ listede ikinci en çok satan model olmuş. İlk 10’da tüm fiyatlar kategorisinde altı farklı üreticinin cihazına rastlıyoruz.

Mayıs Ayının En Çok Satan Telefonu iPhone 8 Oldu

Yeni iPhone’lar tüm satışların yüzde 6,8’ini ve Galaxy S9 ikilisi ise yüzde 4,9’unu oluşturuyor. Toplamda mayıs ayında satılan her dokuz akıllı telefondan biri ya Apple ya da Samsung amiral gemisi oluyor.

Market Pulse’a göre, Huawei P20 ailesi birçok ülkede başarılı satışlar yapmış ancak P20 Lite ilk 10’a giren tek P20 ve dolayısıyla tek Huawei telefon oluyor. Araştırma ajansı ayrıca Oppo ve vivo cihazların fiyat indirimleri, yoğun tanıtımlar ve çapraz medya promosyonları sayesinde iyi bir ivme kazandığına dikkat çekiyor.

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