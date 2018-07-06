Nokia X6 19 Temmuz’da Resmen Çıkış Yapıyor

Nokia hayranları için heyecan verici bir haberimiz var. Nokia X6 nihayet 19 Temmuz’da Çin’de uluslararası çıkışını gerçekleştirecek. İlk durak, Hong Kong.

Kendi ülkesinde sağlam bir başlangıç yaptıktan sonra Nokia X6’nın diğer ülkelere de açılacağına dair söylentiler yayılmaya başlamıştı. En sonunda HMD Global cihazın tüm dünyada satışa sunulmasına karar verdi. Bundan önce bazı ipuçlarına rastlamıştık ancak uzun bir süre herhangi bir resmi açıklama gelmemişti.



Nokia X6 19 Temmuz’da Çıkış Yapıyor

Duyuru, Hong Kong’daki büyük bir yayın tarafından alıntılanan şirketin içinden bir kaynaktan geliyor. Dolayısıyla habere güvenmemek için hiçbir nedenimiz yok.



Buna ek olarak raporda cihazın farklı bir isimle satışa sunulacağı söyleniyor: Nokia 6.1 Plus. Bu muhtemelen dünyanın geri kalanında da kullanılacak isim olacak. Teknik özellikler aynı ve Nokia’nın Çin pazarına özel hazırladığı Android yerine stok Android çalıştırılacağı aktarılıyor.

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