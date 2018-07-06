Oppo, Find X akıllı telefonu için 5 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında tekrar ön sipariş kabul etmeye başlayacak. Bu kez yeni adres Filipinler.

Oppo Find X Stokları 6 Ağustos’ta Yenileniyor

Oppo’nun sıradaki en iyi telefonuna sahip olmak isteyenler şirketin Concept isimli mağazalarından birini ziyaret ederek kişisel bilgilerini veriyor ve geri ödemesi yapılmayan yaklaşık 80 Euro (430 TL) gibi bir ücreti kasaya bırakıyor. Ardından 6 Ağustos’ta geri dönerek Oppo Find X’e sahip olma şansını erişiyor. Ancak burada ilginç bir nokta var. Telefona sahip olmak isteyen kullanıcıların geriye kalan ücreti de ödemesi gerekiyor ve Oppo bunun ne kadar olacağını söylemiyor.

Cihaz şu anda 4999 CNY ile Çin’de satışa sunuldu ve bu Filipinlilerin telefona sahip olmak için 40,000 PHP yani yaklaşık 640 Euro ya da 3430 TL gibi meblağ ödeyecekleri anlamına geliyor.

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