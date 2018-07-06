Xiaomi Mi Max 3 ile ilgili bir başka sızıntıyla buradayız. Sızıntı içerik itibariyle şimdiye kadar gördüklerimizi teyit eder nitelikte. Ancak bu defa ilk kez video formunda bir paylaşıma rastlıyoruz.

Video 3 saniye uzunluğunda ancak telefonun dört bir yanını ve üzerinde bulunan yapışkanları net bir şekilde görebiliyoruz. Arkada çift kamera düzeneği ile parmak izi okuyucusu yer alıyor. Önde ise ekran koruyucusu için bir yapışkan var. Bu yapışkanda cihazın adı, “Mi Max 3” okunabiliyor. Aynı zamanda 6.9 inç ekran boyutu, 12 MP + 5 MP çift kamera düzeneği ve 5,500 mAh batarya kapasitesi gibi önemli bilgiler paylaşılıyor.

Xiaomi Mi Max 3’ü Bir de Bu Videoda İnceleyin

Ekranı çalışır şekilde göremiyoruz ancak cihazın sıra dışı ince çerçeveleri az da olsa gözümüze çarpıyor. Tüm bunlar bizlere yeni Mi Max’in öncekinden daha büyük ekranlı bir telefon olacağı izlenimini veriyor.

Bataryanın önceleri 5,400 mAh olacağı söylenmişti ancak oldukça ufak bir farklılık. O nedenle görmezden gelebiliriz.

Videoyu izlemek için buraya tıklayın.

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