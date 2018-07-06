Xiaomi’nin sıradaki tam ekran akıllı telefonu çerçevesiz ekranıyla büyük ilgi toplayacağa benziyor. Cihazın ortaya çıkan canlı bir görüntüsü çentiksiz ekranına ve oldukça ince çerçevesine dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi Mix 3 Aşırı İnce Çerçevesiyle Şaşırtıyor

Yalnızca söz konusu fotoğraftan Mi Mix 3’ün tam ekran telefon deneyimini yeni bir boyuta taşıyacağını anlıyoruz. Şirket yeni amiral gemisinde yalnızca çentiği ortadan kaldırmamış aynı zamanda çene kısmını da tümüyle sıfırlamış. Görünüşe bakılırsa iPhone X’de alt çerçeveden kurtulmayı başaran Apple artık bu konuda yalnız olmayacak.

Bu noktada MIUI 9 yazılımı dikkatimizi çekiyor ancak telefonun mühendislik örneği olduğunu düşünürsek durumu açıklayabilir.

Özçekim kamerasının Vivo NEX’deki gibi olduğu yerden fırlayıp çıkacağı tahmin ediliyor. Eğer görüntüler sahte değilse Vivo NEX ve Oppo Find X, ekran/gövde oranında liderliği Mi Mix 3’e kaybedebilir.

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