Android‘li akıllı telefonlarla Anonimsin hesabına profil fotoğrafı eklemek için ne yapılması gerektiğine değineceğiz. Anonimliğin önem teşkil ettiği günleri yaşıyoruz. Son dönemde arkadaşlara söylenmek istenilen şeylerin anonim yani kimliği saklayarak gönderilebilmesini sağlayan servisler kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sarahah geçtiğimiz aylarda ciddi ilgi toplamıştı. Ancak kullanıcıların cihazlarından gizlice veri alması ve sunucularındaki bitmek bilmeyen sıkıntılar nedeniyle gözden düştü. Şimdi karşımızda yeni bir servis var.

Ücretsiz bir servis olan Anonimsin tamamen Türkçe tasarlanmış ve anonim mesajlar alıp gönderebilmenizi sağlıyor. Sisteme kaydolduktan sonra size verilen özel linki sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak arkadaşlarınızdan dürüst mesajlar alabiliyorsunuz. Mesajlar anonim, kimin gönderdiğini öğrenmek mümkün değil. Siz de başkalarına anonim mesajlar gönderebiliyorsunuz. Mesaj göndermek için servise kaydolmak gerekmiyor.

Anonimsin hesabını oluşturma aşamasında profil fotoğrafı ekleme seçeneği çıkmıyor. Profil görselini daha sonra yüklemeniz gerekiyor. Anonimsin hesabına profil fotoğrafı eklemek oldukça kolay.

Anonimsin Hesabına Profil Fotoğrafı Eklemek

Öncelikle Android’li akıllı telefonunuzda Anonimsin uygulamasını çalıştırın. Arayüzde sağ üst kısımda yer alan menü butonuna dokunun. Açılan paneldeki Profil Resmi seçeneğine girin.

Profil görseli eklenmediğinde gördüğünüz gibi cinsiyete uygun varsayılan bir görsel oluyor. Profil fotoğrafı eklemek için Resim Seç butonuna dokunun ve akıllı telefonunuzda yer alan, profilinize atamak istediğiniz görseli seçin. Daha sonra Kaydet butonunu kullanın.

Profil fotoğrafı hesaba eklenecektir. Bu noktada uygulamaya küçük bir eleştirimiz olacak: Ne yazık ki araçta basit de olsa bir fotoğraf editörü yok. Fotoğrafta kırpma ya da belirli bir alanı seçme gibi seçenekler sunulmuyor. O nedenle profil fotoğrafı olarak kullanacağınız görselde daha önce başka bir araçla kırpma / düzenleme yapmanızda fayda var.

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