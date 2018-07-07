Anonimsin uygulamasında gelen mesajları okumak için ne yapılması gerektiğini ele alacağız. Anonimliğin önem teşkil ettiği günleri yaşıyoruz. Son dönemde arkadaşlara söylenmek istenilen şeylerin anonim yani kimliği saklayarak gönderilebilmesini sağlayan servisler kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sarahah geçtiğimiz aylarda ciddi ilgi toplamıştı. Ancak kullanıcıların cihazlarından gizlice veri alması ve sunucularındaki bitmek bilmeyen sıkıntılar nedeniyle gözden düştü. Şimdi karşımızda yeni bir servis var.

Ücretsiz bir servis olan Anonimsin tamamen Türkçe tasarlanmış ve anonim mesajlar alıp gönderebilmenizi sağlıyor. Sisteme kaydolduktan sonra size verilen özel linki sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak arkadaşlarınızdan dürüst mesajlar alabiliyorsunuz. Mesajlar anonim, kimin gönderdiğini öğrenmek mümkün değil. Siz de başkalarına anonim mesajlar gönderebiliyorsunuz. Mesaj göndermek için servise kaydolmak gerekmiyor.

Anonimsin uygulamasında size gönderilen mesajlar emoji içerebiliyor ve 24 saat içinde otomatik olarak siliniyor. Dilerseniz şimdi Anonimsin uygulamasında gelen mesajları okumak için izlemeniz gereken aşamalara bakalım.

Anonimsin Uygulamasında Gelen Mesajları Okumak

Siz Anonimsin hesabınızın bağlantısını sosyal ağ hesaplarınızda paylaşıp arkadaşlarınızdan dürüst mesajlar göndermelerini istediğinizde o bağlantıya erişen kişiler bu arayüzle karşılaşıyor. Basitçe mesaj gönderebiliyorlar.

Size mesaj gönderildiğinde Android’li akıllı telefonunuzda Anonimsin uygulamasından 1 Yeni Mesaj! başlıklı bir bildirim alıyorsunuz.

Bildirime dokunduğunuzda uygulama açılıyor ve mesaj görüntüleniyor. Her mesajın 24 saat sonra otomatik olarak silindiğini hatırlatalım. Dilerseniz siz de mesajın altındaki çöp kutusu simgeli butonu kullanarak mesajı hemen silebilirsiniz.

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