Anonimsin uygulamasında hesap ayarlarını değiştirmek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Anonimliğin hayli değerli olduğu dönemleri yaşıyoruz. Son günlerde arkadaşlara söylenmek istenilen şeylerin anonim yani kimliği gizleyerek gönderilebilmesini sağlayan hizmetler kullanıcılar tarafından ilgi görmeye başladı. Sarahah geçtiğimiz aylarda hayli ilgi toplamıştı. Ancak kullanıcıların cihazlarından veri çekmesi ve sunucularında sürekli sorunlar yaşanması nedeniyle gözden düştü. Şimdi karşımızda yerli bir çözüm var.

Ücretsiz bir servis olan Anonimsin tamamen Türkçe tasarlanmış ve anonim mesajlar alıp gönderebilmenizi sağlıyor. Sisteme kaydolduktan sonra size verilen özel linki sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak arkadaşlarınızdan dürüst mesajlar alabiliyorsunuz. Mesajlar anonim, kimin gönderdiğini bilmek mümkün değil. Siz de başkalarına anonim mesajlar gönderebiliyorsunuz. Mesaj göndermek için servise kaydolmak gerekmiyor.

Anonimsin uygulamasında oluşturduğunuz hesabın ayarlarında bir süre sonra değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için ele alacağımız adımları basitçe takip etmeniz yeterli olacaktır.

Anonimsin Uygulamasında Hesap Ayarlarını Değiştirmek

Öncelikle Android’li akıllı telefonunuzda Anonimsin uygulamasını çalıştırın. Arayüzde sağ üst kısımda yer alan menü butonuna dokunun. Açılan paneldeki Hesap Ayarları seçeneğine girin.

Hesap Bilgilerini Değiştir bölümünden ad, soyad, cinsiyet ve e-posta adresini düzenleyebiliyorsunuz.

Aşağı doğru kaydırma yaptığınızda şifrenizi de değiştirebilirsiniz. Tabii yeni şifre oluşturmak için mevcut şifrenizi de girmeniz gerekecektir.

Arayüzde en altta hesabı devre dışı bırakma seçeneği var. Anonimsin hesabınızı devre dışı bırakmak için şifrenizi girip Hesabı Devre Dışı Bırak butonuna dokunabilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptığınızda hesabın tekrar aktifleştirileceğini belirtelim.

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