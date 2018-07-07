Son dönemin popüler uygulamalarından Anonimsin’de Mesajı Gönderen Kişiyi Öğrenme için ne yapılabileceğine değineceğiz. Anonimliğin önem teşkil ettiği günleri yaşıyoruz. Son dönemde arkadaşlara söylenmek istenilen şeylerin anonim yani kimliği saklayarak gönderilebilmesini sağlayan servisler kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sarahah geçtiğimiz aylarda ciddi ilgi toplamıştı. Ancak kullanıcıların cihazlarından gizlice veri alması ve sunucularındaki bitmek bilmeyen sıkıntılar nedeniyle gözden düştü. Şimdi karşımızda yeni bir servis var.

Ücretsiz bir servis olan Anonimsin tamamen Türkçe tasarlanmış ve anonim mesajlar alıp gönderebilmenizi sağlıyor. Sisteme kaydolduktan sonra size verilen özel linki sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak arkadaşlarınızdan dürüst mesajlar alabiliyorsunuz. Siz de başkalarına anonim mesajlar gönderebiliyorsunuz. Mesaj göndermek için servise kaydolmak gerekmiyor. Anonimsin’de Mesajı Gönderen Kişiyi Öğrenme konusunda bir şeyler yapmak istiyor olabilirsiniz.

Anonimsin’de Mesajı Gönderen Kişiyi Öğrenme

Anonimsin’de mesaj yazan kişiyi görmek isteyen çok sayıda kullanıcı var ve bizler de bu konu ile ilgili sürekli olarak sorular alıyoruz. Belirtmemiz gerek ki Anonimsin anonimite esas alınarak hayata geçirilmiş bir servis ve bu nedenle size mesaj atan kişinin kim olduğunu öğrenebilmeniz mümkün değil. Bu konuda sonuç almayı vaat eden yöntemlere kanmayın ve itibar etmeyin. Anonim mesajlar sizi rahatsız ediyor olabilir; böyle bir durum söz konusuysa en doğru şey bu ağı terk etmek olacaktır.

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