Power bank yani taşınabilir şarj cihazları çok çeşitli şekil ve boyutlarda olabiliyor fakat hemen hepsi benzer USB portlarına sahip. Başarılı aksesuarlarıyla tanınan Belkin, Apple sertifikalı yeni Boost Charge taşınabilir şarj cihazını tanıttı. Power bank’te Lightning giriş portu bulunmakta yani 10.000 mAh kapasiteli power bank ve iPhone’unuzu şarj etmek için iki kablo yerine tek kablo taşımanız yeterli oluyor.

Belkin, Lightning Girişli 10000 mAh’lik Yeni Power Bank’ini Duyurdu

Cihaz Apple kullanıcılarını hedeflediği için Belkin uyumlu cihazlar listesine 23 tane Apple cihazı eklemiş durumda fakat uygun kablo temin ettiğiniz takdirde herhangi bir akıllı telefonu da bu taşınabilir şarj cihazıyla sorunsuzca şarj edebilirsiniz.

Siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan Boost Charge 154.5 x 71 x 17 mm boyutlarında. Çift USB portu içeriyor ve aynı anda iki cihazı şarj edebiliyor. 10000 mAh kapasitesi sayesinde iPhone X’i neredeyse dört kez şarj edebiliyor. Ön satış listelerine giren cihazın fiyatı ABD’de 59.99 USD olarak açıklandı.

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