Huawei Honor Note 10, Kirin 970’e Sahip Olacak

Bugünün erken saatlerinde Huawei’in Weibo hesabı üzerinden Honor Note 10’u tanıtabileceğini öğrenmiştik. O nedenle herhangi bir benchmark sitesinde cihazın listelendiğini görmek mantıklı olacaktı. Örneğin Geekbench gibi ve bu fazla uzun sürmeden gerçek oldu.

Telefonun kod adı Huawei RVL-AL09. Söz konusu cihaz büyük ihtimalle Honor Note 10. Çünkü telefonun kod adının Ravel olduğu biliniyor (RVL, Ravel).

Huawei Honor Note 10, Kirin 970’a Sahip Olacak

Benchmark’daki sistem bilgisinde telefonun Android 8.1 çalıştırdığı yazıyor. RAM kapasitesi ise 6 GB olarak girilmiş. Listelenen CPU’nun 8 çekirdeği bulunuyor ve bunlar 1.84 GHz hızında çalışmaktalar. Yani Honor 10’da kullanılan Kirin 970 çipsetinin ta kendisi.

Bu noktada Huawei’e kalan tek şey 6.9 inç phablet‘i duyurmak olacak.

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