Tam da söz verildiği gibi Amazon sıradaki büyük amiral gemisi Sony Xperia XZ2 Premium’un ön siparişlerini başlattı. İlk durak ABD. Cihaz geçtiğimiz nisan ayında tanıtılmıştı ve dileyenler 1000 dolara sahip olabilecek.

Sony Xperia XZ2 Premium 1000 Dolardan Ön Siparişe Açıldı

Bu finansal darbeyi biraz tatlandırmak adına perakendeci, telefonu ön sipariş edenlere ücretsiz bir Xperia Ear Duo kablosuz kulaklığı hediye ediyor.

Xperia XZ2 Premium önümüzdeki 30 Temmuz tarihinde ABD’de satışa sunulacak. Şu anda Chrome Black rengini sipariş verebiliyorsunuz. Zira Chrome Silver renkli versiyon gelecekteki bir tarihte erişilebilir olacak.

Cihaz 4K HDR ekrana ve HDR10 video standardına sahip ilk akıllı telefon olacak. Snapdragon 845’den güç alıyor ve 6 GB RAM ile 64 GB dahili depolama alanı ile donatıldı. Arkada 19 MP + 12 MP çift kamera düzeneği mevcut. İkinci lens monochrome sensör görevi görüyor. Özçekim tarafında 13 MP bir lens görevlendirilmiş. Tüm bu donanım 3540 mAh bir bataryaya emanet edilmiş. Son olarak işletim sistemi koltuğunda Android 8.0 Oreo var.

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