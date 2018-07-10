Canalys isimli şirket tarafından hazırlanan bir akıllı hoparlör market raporuna göre bu cihazlar 2018’in sonunda 100 milyon rakamına ulaşmış olacak. Bu geçtiğimiz yıl yalnızca 40 milyondan daha az. Ev asistanlarına olan ilgi gittikçe artıyor ve 2025’de 225 milyon eve ulaşıyor.

Analistlere Göre Bu Yıl 100 Milyon Evde Akıllı Hoparlör Olacak

Canalys‘de bir araştırmacı olan analist Vincent Thielke’ye göre Amazon Echo marketin yüzde 50’sinden fazlasına sahip olmaya devam edecek. Google Home ise yüzde 30’da kalacak ve yüzde 4’lük bir kısım da Siri tabanlı Apple HomePod’a ayrılacak.

Amazon ile Google’un bu denli büyük bir paya sahip olmasında kullanıcılara daha ilgi çekici fiyatlar sunmalarının etkisi var. Örneğin, bugün Amazon Prime günüydü ve Echo portföyünde birçok indirim yapıldığını gördük.

Ülkelerden alınan verilere bakıldığında akıllı hoparlör marketinin en çok benimsendiği ülke olarak ABD karşımıza çıkıyor. ABD‘nin geçtiğimiz yılki pazar payı azalarak yüzde 64’e gerilemiş. Bugün her 10 cihazdan biri bu 5 ülkeden birinden satın alınıyor.

Birleşik Krallık her yıl yüzde 10 ila 8 arasında büyüme gösteriyor. Buna satış rakamlarının yıllık bazda ikiye katlandığı Almanya da dahil. Çin görünüşe göre en hızlı adapte olanlar arasında. 2018’in sonuna kadar 10 milyon akıllı hoparlör satışı bekleniyor. Canalys’e göre marketin 450 milyon ev gibi büyük bir potansiyeli bulunuyor.

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