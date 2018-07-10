Çin merkezli teknoloji firması Huawei en büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi konumunda çünkü firmanın hemen her fiyat segmentinde ürünü bulunmakta. Ülkemizde de satışa sunulan Huawei P20 ve P20 Lite modellerinin ardından sırada bu iki cihazın arasında konumlandırılacak olan Huawei Nova 3 akıllı telefon var.

Weibo’da yapılan paylaşıma bakılırsa Nova 3 akıllı telefon 18 Temmuz’da Shenzhen’de tanıtılacak. Cihazda daha önceden beklendiği gibi çentikli ekran yapısı ve çift AI kamera yer alıyor.

Huawei Nova 3 Akıllı Telefonun Duyuru Tarihi Belli Oldu

Akıllı telefonun tasarımı P20 Lite modeline hayli benziyor ancak teknik özelliklerde farklılıklar söz konusu. Daha önceki söylentiler ürünün Kirin 710 SoC’den güç alacağını işaret ediyordu ancak cihazda 2.3 GHz’de çalışan sekiz çekirdek işlemcili Kirin 659 yongaseti mevcut. 6 GB RAM ile 64 / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi bizlerle olacak. 6.3 inç genişlikli devasa ekran 19:9 en boy oranı ve Full HD+ çözünürlük değeriyle geliyor.

Cihazın arka yüzündeki 16 MP + 24 MP kamera yapılandırması Honor 10’daki Monochrome sensörlü kuruluma benziyor. Ön kısımda da arka plan bulanıklaştırması yapabilen 24 MP + 2 MP çift kamera kurulumuna yer veriliyor.

Huawei Nova 3’e güç veren 3650 mAh kapasiteli pil Super Charge teknolojisini destekliyor ve 30 dakikada yarı seviyeye kadar şarj edilebiliyor. Orta seviye akıllı telefonun mavi, aqua ve sarı renk seçeneklerinin olacağını sözlerimize ekleyelim.

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